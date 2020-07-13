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Spor

Eski yıldız Mario Jardel’den bomba çağrı: Geri gelmem mi lazım?

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel, sarı kırmızılı takımdaki kötü gidişata sessiz kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 12:55:00 -
Eski yıldız Mario Jardel’den bomba çağrı: Geri gelmem mi lazım?

Galatasaray, Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu ve kazanamama serisini 8 maça çıkarttı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın eski futbolcularından Mario Jardel, sosyal medya hesabından kulübe seslendi ve şu sözleri kullandı;

''Sana neler oluyor Galatasaray? Neden kazanamıyorsun? Paran var, yapılanman, maaşların iyi. Forvet lazımsa ben gelirim. Kazanman için benim geri gelmem mi lazım?''

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