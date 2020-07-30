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Spor

Eski yıldız futbolcu koronavirüsü yendi

Barcelona’nın efsanelerinden ayrıca Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü olan Xavi Hernandez, koronavirüs hastalığını yendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:02:00 -
Eski yıldız futbolcu koronavirüsü yendi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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