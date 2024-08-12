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Kültür - Sanat Eski yazarımız Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlanıyor
Kültür - Sanat

Eski yazarımız Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-12 14:20:00 -
Eski yazarımız Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlanıyor

Vefat eden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı eski yazarımız Mehmet Doğan son yolculuğuna uğurlanıyor.

Bir süredir hastalıklarla boğuşan ve tedavisi devam eden Dr. Mehmet Doğan, vefat etti.

Türk edebiyatının usta ismi Mehmet Doğan, bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nden ebediyete uğrulanacak.

Mehmet Doğan kimdir?

Uzun süre gazetemiz Yeni Akit’te yazılar kaleme alan Mehmet Doğan, Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksekokulu’ndan 1972 yılında mezun oldu. Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’nde (1972-1974), Dergâh Yayınları’nda (1975-1977), TRT'de (1977-1978) çalıştı. Türkiye Yazarlar Birliği’nin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları’nı kurdu. 1980’de Kültür Bakanlığı sinema dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışmaya başladı. Film Denetleme Kurulu üyeliği yaptı. Zaman gazetesiilk kurulduğunda, FETÖ'cülerin eline geçmeden önceki dönemde yayın kurulunda yer aldı ve bu gazetede “Kimlik” başlığı altında günlük yazılar yazdı. (1986-1987) Yörünge dergisinde haftalık yazılar yazdı (1991-1992). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazarlık dersleri verdi (1991-1993). Vakit (Akit) gazetesinde günlük yazılar yazdı (1994-1996) ve Birlik Medya A.Ş.’nin Genel müdürlüğünü yaptı (1994-1996). TBMM tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi (1996-2005).

Hareket, Türk Edebiyatı, Mavera, İslâm, İlim ve Sanat, İzlenim ve Nehir dergilerinde yazdı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi ve Türk Aile Ansiklopedisi’nin yayınını yönetti. Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucularından olan Doğan, uzun süre Türkiye Yazarlar Birliği’nin genel başkanlığını yürüttü (1978-1996). 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülleri'nde "edebiyat" dalında ödüle layık görüldü.

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Yorumlar

Abdullah

Adım Allah'ın kulu.. Benim tipimde terörist destekçisi tipi var. başkalarında kusur arar dururum.
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