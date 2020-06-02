Eski vekil Mehmet Erdem’den açıklama

AYDIN (İHA) – AK Parti’nden 23., 24. ve 26. Dönem Aydın milletvekili seçilen Mehmet Erdem, yerel bir internet haber sitesinde kendisi ve oğlu hakkında çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

Mehmet erdem, yaptığı açıklamada; “Yerel internet haber sitesinde şahsım ve oğlum avukat Ahmet Erdem’le ilgili yalan ve yanlış haberler yayınlanmıştır. Haber yayınlanır yayınlanmaz gerekli cevap oğlum tarafından sosyal medya hesabından ve köşe yazısı yazdığı yerel internet haber sitesinde haber olarak verilmesine rağmen kamuoyuna yayılan yalan ve yanlış bilgileri önlemek adına ben de basın açıklaması yapmak durumunda kaldım. Yapılan yalan ve yanlış haberin içeriğinde benim Bülent Arınç’la an itibariyle Aydın Tellidede’de gizli bir toplantı yaptığım ifade edilmiştir. Bu tamamen uydurma, kuyruklu bir yalandır. Çünkü ben zaten Denizli’ye ziyarete gelmiştim ve Aydın’da değildim. Bunu da sosyal medyada yer bildirimi ile kamuoyu ile paylaştım. Bülent Arınç’ın isminin olaya katılması ayrıca çok çirkin bir gazetecilik örneğidir. Ne benim ne de oğlum Ahmet Erdem’in yeni kurulan siyasi partilere hiç bir şekilde başvurumuz, görüşmemiz veya herhangi bir talebimiz olmamıştır. Ben daha önce de sosyal medya paylaşımlarında açıklamıştım. Recep Tayyip Erdoğan yaşadığı ve siyasete devam ettiği müddetçe, hiçbir makam ve mevki beklentim olmadan onun yanında olacağım. Türkiye’nin üzerindeki oynanan oyunlar ve yaşadığımız süreçte onun omuzlarındaki ağır yükü görüyor; O’nun yanında olmak durumunda olduğumuzu herkese de söylüyorum.

Bu yalan, yanlış ve kurgu haberleri kimler, neden yaptırıyor tahmin ediyorum. Bizi bilen ve tanıyanlar duruşumuzu ve çizgimizi iyi bilir. Durmak yok yola devam diyorum” ifadelerini kullandı.