Eski vekil Akdoğan’dan Cumhur ittifakı adayı Arıkan’a destek

Malatya eski Milletvekillerinden Miraç Akdoğan, Hekimhan ilçesini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adayı Hacı Mustafa Arıkan’a destek verdiklerini söyledi.

Hekimhan’da Cumhur İttifakı adayı Arıkan’ın seçim ofisini ziyaret eden Miraç Akdoğan, burada yaptığı açıklamada, “Memleketin meselesi bizim meselemiz. Memleketin meselelerine duyarsız kalamayız. Hekimhan’ın sorunlarını iyi biliyoruz. Hekimhan’ın geri kalmışlığı ne kadar bizi üzüyorsa, kalkınması da bizi o kadar sevindiriyor. Pazar günkü seçimlerde Hacı Mustafa Arıkan’ın destekçisi olarak buraya geldim. Arıkan’ın Hekimhan’a hizmet edeceğine inandığım için buradayım” diye konuştu.