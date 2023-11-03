Eski ve yeni kiracı fiyat farkı 4 kat...Fiyat yükseliyor satış düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi yıllık %61,36, aylık %3,43 oldu. TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranlarına bakıldığında ise konut fiyatları en fazla fiyatı artan ikinci grup oldu. Aylık bazda konut fiyatları ekim ayında yüzde 7,54 artış gösterdi. Konut fiyatındaki artışı değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Gülcan Altınay, “Konut fiyatların enflasyonun üzerinde artıyor fakat konut satışları da düşüyor, çünkü gerçek fiyatlar bu fiyatlar değil ilanlarda ki fiyatlar gerçekliği yansıtmıyor piyasada bu fiyatlar üzerinden alıcı yok. İlan sayıları arttı fakat satışlar geriledi” yorumunu yaptı.

Aylık kira oranı belli oldu

Ekim ayı enflasyonuyla beraber kira artış oranları da belli oldu. Konut dışı iş yerleri için aylık kira artış oranı yüzde 54,26 oldu. Yüzde 25 kira sınırlamasının sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Gülcan Altınay, “Kira oranlarındaki sınırlamadan dolayı konut satışları da alıcısını bulamıyor. Bu durumun en büyük sebeplerden birisi kira amortisman süreleri çok yükselmiş olması. Çünkü eski kiracıların kiraları güncel kiralara göre çok düşük kaldı alıcılarda içerisinde kiracılı olan daireleri almak istemiyorlar” diye konuştu.

Yüzde 25 sınırı yaradı mı?

Kira artış oranlarındaki yüzde 25 sınırlamasının sektöre zarar verdiğine dikkat çeken Altınay "Unutmayalım talebin olmadığı hiçbir yerde fiyatlar artış göstermez talebin oluşması içinde kira sınırlamasının ortadan kalkması gerekiyor. Eski kiracı ile yeni kiracının arasında 3- 4 katı farklı kiralar görüyoruz. Sıfır konutlarda şu an zaten arzda bir sıkıntı yaşıyoruz. Aylık dolayısıyla ikinci el konutta da genelde kiracılı olduğu için müşteriler kiracılı konutta almak istemediği için konut satışları gerçekleştirilemiyor fiyatlar artsa da satışlar yok” dedi.