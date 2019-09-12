0553 313 94 23

Eski Vali Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ve iki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:42
Eski Vali Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun ve iki sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Hüseyin Avni Mutlu, Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı beraat etti.


İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde (İOSB) 2010 yılında, iki taşeron işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin İOSB Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı bulunduğu için yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve iki sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkları avukatları temsil etti.


Cumhuriyet savcısı beraat talep etti


Duruşmada davaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde diğer sanıklara yapılan yargılamanın beraatle sonuçlandığını belirtti. Diğer sanıklar yönünden beraat kararı verilmesine ilişkin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri olan Hasan Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı için beraat kararı, Nisan 2016’da hayatını kaybeden Tahir Oruç için ise düşme kararı verilmesini talep etti.


Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Tahsin Karagöz ve Nihat Tunalı’nın beraatine hükmetti. Heyet, Tahir Oruç için ise davanın düşmesine kararı verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boluspor'un Altay maçı hazırlıkları
    1. Boluspor'un Altay maçı hazırlıkları
    2. Muş’ta uyuşturucu operasyonu
    3. Tekirdağ’da tır ve kamyon dolusu arı..
    4. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    5. Tarsus Belediyesi, asfaltlama..
    6. Amed Sportif Faaliyetler’de bazı..
    7. Dünya Ralli Şampiyonası'nda deneme..
    8. Ahmet Hakan hakkında zorla getirme..
    9. İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması
    10. Döviz satın alanlar yeminli ifade..
    11. Yunusemre Belediyesinden Muradiye..
    12. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    13. İstanbul’daki öğrencilere bir müjde daha
    14. Öte gezegende su buharına rastlandı
    15. Osmanlı’nın yaşama biçimini yansıtan..
    16. Sivasspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    17. Altınordu’da Erhan formayı sevdi
    18. Barzani'den yabancı yatırımcılara çağrı
    19. Gazi Akbıyık davasında karar çıktı,..
    20. Bingöl’de bir ayda 266 kişi istihdam..
    21. Paket süt ile yoğurt mayalanır mı?..
    22. Kurslara 'kota' geldi
    23. Facebook İstasyon Merkezi İstanbul’da..
    24. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    25. KKTC Başbakan Tatar: “Patlamadan..
    26. Bakan Turhan: “Farkındalığın..
    27. Sürücü kurslarında büyük değişiklik!..
    28. Michelin LTX Force, Türkiye..
    29. Bodrum'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    30. Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı