Eski ülkücü, çok fena coştu! Yavaş ol bakalım Taha Akyol

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, yine bildik nakaratları tekrarladı.

"Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, bu defa da Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını diline doladı.

İmamoğlu kararını bahane edip AK Parti’ye sallayan Akyol, İBB Başkanı’nın mahkum edilmesinin siyasi bir karar olduğunu savundu.

Aynı zamanda bir hukukçu olmasına, dolayısıyla İmamoğlu için İstinaf ya da Yargıtay gibi kanun yollarının açık olduğunu bilmesine rağmen, sanki ortada kesinleşmiş bir karar varmış gibi algı oluşturmaya çalışan Akyol, "Onaylanır da siyaset yasağı gelirse Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyu araştırmalarında en güçlü gözüken rakibini bertaraf etmiş, dahası, İstanbul Belediye Başkanlığı da partisinin eline geçmiş olacaktır. Bu işin siyasi tarafı… Ben hukuki tarafı üzerinde durmak istiyorum, bu her şeyden önemlidir. Gücü ele geçiren hukuku sopa gibi kullanmaya devam ederse ne ekmeğimiz büyür ne milli saygınlığımız artar" dedi.