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Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un vefatı

- Türkiye Futbol Federasyonu, başsağlığı mesajı yayımladı

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
Eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un vefatı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski UEFA Başkanı Lennart Johansson'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, İsveçli futbol adamının 89 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Lennart Johansson'un vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, İsveç ve dünya futbol ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Ülkesi İsveç'te 5 yıl futbol federasyonu başkanlığını yapan Johansson, 17 yıl boyunca UEFA Başkanlığı görevini yürüttü. UEFA'nın onursal başkanı seçilen Lennart Johansson, uzun yıllar FIFA Başkan Vekilliği görevini de üstlendi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:44
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