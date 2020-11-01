  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Eski Türkiye'nin yetiştirme yurtları işte böyleydi! Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar
Yaşam

Eski Türkiye'nin yetiştirme yurtları işte böyleydi! Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar

YouTube'da yayınlanan programda hayatından kesitler anlatan şarkıcı Doğuş yetiştirme yurdunda yaşadığı ağır travmaları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 11:43:00 -
Eski Türkiye'nin yetiştirme yurtları işte böyleydi! Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcı Doğuş, yetiştirme yurdunda yaşadığı dönemde yatağa idrarını kaçırdığı için dayak yediğini hatta bir ara usturayla kolunu kesmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuğu cinsel istismara küçük yaşlarda şahit olduğunu söyleyen şarkıcı, bir kişiyi öldürmeye çalıştığını da itiraf etti.

Sosyal medyaya damga vuran programda Doğuş, çocukluğundan sokaklara, sokaklardan sahnelere kadar hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gökhan Çınar'ın çocukluğuna indiği Doğuş, o dönemleri şu şekilde anlattı; Yedi yaşındayken yurttan kaçtım. Beni tekrar babaannemler aldı, annen baban öldü dediler. Dokuz yaşına kadar sakin bir çocuktum. Sevgisiz büyüdüm. Beni babam hiç sevmedi. Yaşadığım acıları unutmama imkan yok. Böyle bir çocukluk geçirdim" dedi.

"Usturayla kolumu kesen oldu"

Yetiştirme yurdunda verildiği dönemleri çarpıcı bir dille aktaran Doğuş, kimsesiz kaldığı o günleri şu sözlerle dile getirdi; "Yurtta çok kötü hissederdim. Yatağa işedim diye sırf bir gün beni çok kötü dövdüler. Yemek yemeye gidemiyordum, tanınmaz haldeydim. Bir seferinde de usturayla kolumu kesen oldu. Benim zamanımda yurtlar çok kötü haldeydi. Gördüğümüz işkencenin haddi hesabı yoktu" dedi.

Vatandaşın yanında olan bir devlet var

Eski Türkiye’de yetiştirme yurtlarındaki kötü olaylar ve ağır bilançolar vatandaşları adeta bezdirmişti.

O dönemlerde yurtlarda dayak ve işkence baş sıralarda boy gösteriyor ve basına sızıyordu. Şimdi ise vatandaşın, çocukların yanında olan bir devlet var.

AK Parti hükümetleri döneminde oluşturulan yeni yapıyla SHÇEK'ten kalma koğuş tipi yurtlar kapatılarak ev tipi hizmet modeline geçildi. Yetiştirme yurdu, çocuk yuvaları ve koğuş tipi yapılar yerine aile odaklı hizmetler ile ev tipi hizmet modelinde çocukların bakımının sağlanmasına öncelik veriliyor. 

2002'de 200 yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasında yaklaşık 20 bin çocuk bulunuyorken, 2019 Mayıs ayı itibarıyla ise ev tipi bakım kuruluşları olan çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde 14 bin 75 çocuğa bakılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın
Dünya

Macron için flaş talep: Ülkemize girdiği an yakalayın

Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusu yaparak, ülke topraklarına girmesi halinde yaka..
Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor
Dünya

Gazeteci Bahiti: Avrupa kendi başarısızlığının faturasını Erdoğan’a kesiyor

Avrupa’da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir 'anti Erdoğan histerisi' başladığını belirten Arnavut gazeteci yazar Anisa Bahiti, "Avr..
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız
Dünya

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan Türkiye çıkışı: 2005'i asla unutamayız

Pakistan Başbakanı İmran Han, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye'ye yardıma hazır oldukları açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay