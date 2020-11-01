Eski Türkiye'nin yetiştirme yurtları işte böyleydi! Şarkıcı Doğuş’tan kan donduran itiraflar

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan şarkıcı Doğuş, yetiştirme yurdunda yaşadığı dönemde yatağa idrarını kaçırdığı için dayak yediğini hatta bir ara usturayla kolunu kesmeye çalıştıklarını söyledi. Çocuğu cinsel istismara küçük yaşlarda şahit olduğunu söyleyen şarkıcı, bir kişiyi öldürmeye çalıştığını da itiraf etti.

Sosyal medyaya damga vuran programda Doğuş, çocukluğundan sokaklara, sokaklardan sahnelere kadar hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı.

Gökhan Çınar'ın çocukluğuna indiği Doğuş, o dönemleri şu şekilde anlattı; Yedi yaşındayken yurttan kaçtım. Beni tekrar babaannemler aldı, annen baban öldü dediler. Dokuz yaşına kadar sakin bir çocuktum. Sevgisiz büyüdüm. Beni babam hiç sevmedi. Yaşadığım acıları unutmama imkan yok. Böyle bir çocukluk geçirdim" dedi.

"Usturayla kolumu kesen oldu"

Yetiştirme yurdunda verildiği dönemleri çarpıcı bir dille aktaran Doğuş, kimsesiz kaldığı o günleri şu sözlerle dile getirdi; "Yurtta çok kötü hissederdim. Yatağa işedim diye sırf bir gün beni çok kötü dövdüler. Yemek yemeye gidemiyordum, tanınmaz haldeydim. Bir seferinde de usturayla kolumu kesen oldu. Benim zamanımda yurtlar çok kötü haldeydi. Gördüğümüz işkencenin haddi hesabı yoktu" dedi.

Vatandaşın yanında olan bir devlet var

Eski Türkiye’de yetiştirme yurtlarındaki kötü olaylar ve ağır bilançolar vatandaşları adeta bezdirmişti.

O dönemlerde yurtlarda dayak ve işkence baş sıralarda boy gösteriyor ve basına sızıyordu. Şimdi ise vatandaşın, çocukların yanında olan bir devlet var.

AK Parti hükümetleri döneminde oluşturulan yeni yapıyla SHÇEK'ten kalma koğuş tipi yurtlar kapatılarak ev tipi hizmet modeline geçildi. Yetiştirme yurdu, çocuk yuvaları ve koğuş tipi yapılar yerine aile odaklı hizmetler ile ev tipi hizmet modelinde çocukların bakımının sağlanmasına öncelik veriliyor.

2002'de 200 yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasında yaklaşık 20 bin çocuk bulunuyorken, 2019 Mayıs ayı itibarıyla ise ev tipi bakım kuruluşları olan çocuk evleri, çocuk evleri siteleri ve çocuk destek merkezlerinde 14 bin 75 çocuğa bakılıyor.