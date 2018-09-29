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'Eski Türkiye'den çık, yeni Türkiye'nin yolu açık' semineri düzenlendi

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi, iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, "Elimizden tutan olmadı" bahanesinin arkasına sığınılarak üretmekten, gelişmekten vazgeçildiğini belirterek, "(Elimden tutan olmadı) mazeretinden çık diyorum. Üretmediğimiz, gelişmediğimiz ve kendimize güvenmediğimiz her an aleyhimize işliyor." ifadelerini kullandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 00:34
'Eski Türkiye'den çık, yeni Türkiye'nin yolu açık' semineri düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, Muğla Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Muğla Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği ile MSKÜ Gençlik Araştırmaları Topluluğu tarafından, "Eski Türkiye'den çık, yeni Türkiye'nin yolu açık" konulu seminer düzenlendi.

Bugüne kadar 2 milyondan fazla insana "Mazeret yok" sloganını tekrar ettiren Dr. Şaban Kızıldağ, seminerde yaptığı konuşmada, her insanın ödüllü bir filmi içinde barındırdığını, fakat kendi filminin içinde "yan karakter" rolünü üstlendiğini söyledi.

"Kendi filminde yan karakter olmaktan çık" diyen Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Erteleme, yola çık, çünkü yol açık diyorum. Hep aynı pozu verdiğin fotoğraftan çık diyorum. Muğla bugün turizm olarak iyi bir fotoğraf. Fakat bu fotoğrafın dışında da güzel, başarılı fotoğraflar çekmek lazım. Ekonomi alanında ülke olarak verdiğimiz mücadele ortada. Bizlerin, 'Bu vakitten sonra ne olacak ki' bahanesinden çıkması lazım."

Yaklaşık 10 yıldır 6 akademisyenle aralarında Türkiye'nin de olduğu 57 Müslüman ülkeyi milli gelir, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, marka, katma değer gibi kategorilerde incelediklerini belirten Şaban Kızıldağ, dünyanın 3'te 1 nüfusunu oluşturan 57 ülkenin, 80 milyon nüfuslu Almanya'nın ürettiği katma değerin yarısını üretmediklerini tespit ettiklerini dile getirdi.

'Yola çık, çünkü yol açık'

Türkiye'nin azimli yolculuğunda mazerete yer olmadığına değinen Kızıldağ, "Bu ülkede en çok 'elimizden tutan olmadı' bahanesinin arkasına sığınılarak üretmekten, gelişmekten vazgeçildi. 'Elimden tutan olmadı mazeretinden çık' diyorum. Üretmediğimiz, gelişmediğimiz ve kendimize güvenmediğimiz her an aleyhimize işliyor. Bakıldığında 'çık' kelimesi olumsuz gibi dursa da doğru kullanıldığında hayat kurtarır. Muğla'ya sesleniyorum; 'Muğla yola çık, çünkü yol açık' diyorum" diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde vatanı uğruna tankların altına yatacak kadar cesaretli insanların olmadığına dikkati çeken Dr. Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Emin olun, bugün bu cesaretimizi ekonomik alanda, kültürel alanda, eğitim alanında da kullanmalıyız. Muğla bugün turizm gibi sanayide de madencilikte de ihracatta da zirveye çıkabilecek kapasitede. Alkış beklemeden sahneye çıkmak lazım. Öne atılmak, taşın altına elini koymak lazım. 100'üncü yılda 2023'e, bininci yılda 2071'e çıkmak için hasar tespit tutanakçısı olmaktan çıkıp, hasarı gideren mal sahibi olmak lazım. Türkiye hepimizin."

Yaklaşık 2 saat süren seminere, Muğla Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Sezgin Bayhan, MSKÜ Gençlik Araştırmaları Topluluğu Koordinatörü Dr. Zekeriya Bingöl, Muğla Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Furkan Akkartal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 00:34
  1. Muğla
  2. Bingöl
  3. şaban kızıldağ

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