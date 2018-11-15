Eski Türkiye aşıklarına STK tepkisi

Son günlerde Türkçe ezan ve Diyanet’i yıpratma gibi eski Türkiye’den kalma tartışmaları gündeme getirerek toplumsal huzuru bozmaya çalışan bazı odakların provokasyonları devam ediyor. STK temsilcileri, gündemdeki tartışmaları Akit gazetesine değerlendirdi...

Dinle barışamayan zihniyet

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: “28 Şubat öncesini hatırlatır biçimde son günlerde; bazen İmam Hatipler üzerinden, bazen Diyanet üzerinden, bazen de kılık-kıyafet ya da 10 Kasım üzerinden yapılan hamleleri, toplumu kamplaştırmaya dönük girişimler olarak görüyorum. Dini hassasiyeti olan kitlelerin her zamanki hassasiyetle daha mutedil davranmalarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunun yanında dinle ve tarihimizle bir türlü barışamayan zihniyetin de bu ülkenin sosyolojisini hesaba katarak, zorlama ve manipülatif yaklaşımlar yerine, geçmişteki tahribatlardan da ders çıkartarak ortak değerlerimizde buluşmayı öncelemelerini arzu ederim.”

Provokasyon tesadüf değil

Din Görevlileri Birliği Derneği (Dİn-Bir-Der) Başkanı Muhittin Yıldırım: “Bu provokasyonların durduk yerde ortaya çıkması tesadüfi değildir. Bununla birlikte Sayın Diyanet İşleri Başkanı’nın normal bir hasta ziyaretinin dahi Diyanet İşleri Başkanlığını ve güzel dinimizi yıpratacak noktalara doğru çekilmesi din görevlilerini ve milletimizi derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Din görevlilerimizin ve aziz Milletimizin daha önceden defalarca oynanan bu tür provokatif oyunlara gelmeyeceğine olan inancımız tamdır. Milletimizin ortak inanç değerlerinin korunmasında toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.”

Yargı, İstiklal Mahkemesi gibi

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir: “Bu tartışılan mevzular ile Türkiye’nin uluslararası alanda elini zayıflatmak amacı ile kullanılıyor. ‘Sen işine bak’ der gibi tam bir provokatif bir süreç işletiliyor. Bu eylemlerde bulunan insanlar bunun farkında olmayabilir. Küçük meselelerden büyük kavgalar çıkarmaya hazır bir yapı var. Biz bunu Gezi Parkı ve sonraki süreçlerde gördük. Milletimizin sağduyusu bunların hiçbirine kendisini kaptırmayacak noktadadır. Kadir Mısıroğlu’nun ziyaret edilmesi, öğrenci kızımızın ifadeleri son derece normal, bu gibi durumlardan kriz çıkarmak toplumsal huzura yönelik bir provokasyondur. Milletin birliğini ve beraberliğini büyütmeye dair çabamızı artırmamız lazım. Ben Akit gazetesine bu konudaki duyarlı yayınından ötürü teşekkür ediyorum. Sesleri sosyal medyada çıksa da başarılı olamayacaklar. Yargı da bir kısım insanların İstiklal Mahkemesi gibi hemen harekete geçmesi doğrusu düşündürücü. Bunu doğru bulmuyorum.”