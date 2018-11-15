0553 313 94 23

Eski Türkiye aşıklarına STK tepkisi

Son günlerde ‘eski Türkiye’den kalma tartışmaları gündeme getirerek toplumsal huzuru bozmaya yönelik yaygara koparanlara STK’lardan tepki yağıyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 12:07

Son günlerde Türkçe ezan ve Diyanet’i yıpratma gibi eski Türkiye’den kalma tartışmaları gündeme getirerek toplumsal huzuru bozmaya çalışan bazı odakların provokasyonları devam ediyor. STK temsilcileri, gündemdeki tartışmaları Akit gazetesine değerlendirdi...

Dinle barışamayan zihniyet

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu: “28 Şubat öncesini hatırlatır biçimde son günlerde; bazen İmam Hatipler üzerinden, bazen Diyanet üzerinden, bazen de kılık-kıyafet ya da 10 Kasım üzerinden yapılan hamleleri, toplumu kamplaştırmaya dönük girişimler olarak görüyorum. Dini hassasiyeti olan kitlelerin her zamanki hassasiyetle daha mutedil davranmalarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunun yanında dinle ve tarihimizle bir türlü barışamayan zihniyetin de bu ülkenin sosyolojisini hesaba katarak, zorlama ve manipülatif yaklaşımlar yerine, geçmişteki tahribatlardan da ders çıkartarak ortak değerlerimizde buluşmayı öncelemelerini arzu ederim.

Provokasyon tesadüf değil

Din Görevlileri Birliği Derneği (Dİn-Bir-Der) Başkanı Muhittin Yıldırım: “Bu provokasyonların durduk yerde ortaya çıkması tesadüfi değildir. Bununla birlikte Sayın Diyanet İşleri Başkanı’nın normal bir hasta ziyaretinin dahi Diyanet İşleri Başkanlığını ve güzel dinimizi yıpratacak noktalara doğru çekilmesi din görevlilerini ve milletimizi derinden üzmekte ve yaralamaktadır. Din görevlilerimizin ve aziz Milletimizin daha önceden defalarca oynanan bu tür provokatif oyunlara gelmeyeceğine olan inancımız tamdır. Milletimizin ortak inanç değerlerinin korunmasında toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.

Yargı, İstiklal Mahkemesi gibi

Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir: “Bu tartışılan mevzular ile Türkiye’nin uluslararası alanda elini zayıflatmak amacı ile kullanılıyor. ‘Sen işine bak’ der gibi tam bir provokatif bir süreç işletiliyor. Bu eylemlerde bulunan insanlar bunun farkında olmayabilir. Küçük meselelerden büyük kavgalar çıkarmaya hazır bir yapı var. Biz bunu Gezi Parkı ve sonraki süreçlerde gördük. Milletimizin sağduyusu bunların hiçbirine kendisini kaptırmayacak noktadadır. Kadir Mısıroğlu’nun ziyaret edilmesi, öğrenci kızımızın ifadeleri son derece normal, bu gibi durumlardan kriz çıkarmak toplumsal huzura yönelik bir provokasyondur. Milletin birliğini ve beraberliğini büyütmeye dair çabamızı artırmamız lazım. Ben Akit gazetesine bu konudaki duyarlı yayınından ötürü teşekkür ediyorum. Sesleri sosyal medyada çıksa da başarılı olamayacaklar. Yargı da bir kısım insanların İstiklal Mahkemesi gibi hemen harekete geçmesi doğrusu düşündürücü. Bunu doğru bulmuyorum.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 12:07
  1. Türkçe ezan
  2. Diyanet
  3. STK temsilcileri
  4. Akit
  5. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu
  6. Din Görevlileri Birliği Derneği (Dİn-Bir-Der) Başkanı Muhittin Yıldırım
  7. Diyanet İşleri Başkanı
  8. Diyanet İşleri Başkanlığı
  9. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir
  10. Kadir Mısıroğlu
  11. Gezi Parkı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazakistan Cumhurbaşkanı ile Slovakya Başbakanı arasında "ekonomi" görüşmesi
    1. Kazakistan Cumhurbaşkanı ile Slovakya..
    2. AÖF güz dönemi ara vize sınavı giriş..
    3. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Erbaş..
    4. Ankara Gençlik Kolları Başkanı:..
    5. "Paşa torunları, Trabzon'daki tarihi..
    6. Merkez Tahran'da... Suriye'de şube..
    7. Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
    8. Terör politikası ABD'ye pahalıya patladı
    9. Asıl Yunan aşığı CHP
    10. Özel Harekat Afrin'de kuş uçurtmuyor
    11. Kapaklardaki büyük tehlike! Tarihi..
    12. "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve..
    13. Japon Siber Güvenlik Bakanından..
    14. Aile Bakanı Zümrüt Selçuk: Hedefimize..
    15. Eski Türkiye aşıklarına STK tepkisi
    16. AK Parti'den Meral Akşener'e sürpriz..
    17. Aykut Kocaman dönüyor!
    18. İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti!
    19. Kanal İstanbul ne zaman yapılacak ne..
    20. Ünlü piyanistten güldüren namaz..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...