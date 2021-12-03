Eski Turizm Bakanı Güldal Akşit vefat etti
Eski Turizm Bakanı ve AK Parti Danışmanı Güldal Akşit tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.
Turizm ve Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit'in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.
Acı haberi Süleyman Soylu duyurdu
Soylu'nun açıklamasında, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah." ifadeleri yer aldı.