Eski Trabzonsporlu oyuncu devler listesine girdi!
Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen 40 yaşındaki golcü, Libertad formasıyla 400 resmi gole ulaştı. Usta forvet adını Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ve Edin Dzeko’nun olduğu listeye yazdırdı. İşte detaylar…
Bir dönem transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren ve sonunda Karadeniz temsilcisine imza atan 40 yaşındaki Oscar Cardozo, Libertad forması giyiyor.
İstikrarından ödün vermeyen Cordozo, gollerine devam ediyor. Tecrübeli golcü son maçta attığı 2 golle 400 resmi gole ulaştı. Aktif 11 futbolcunun ulaştığı o listeye adını yazdırdı.
400 gole ulaşan futbolcular şu şekilde:
Cristiano Ronaldo
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Lionel Messi
Robert Lewandowski
Luis Suárez
Edinson Cavani
Neymar
Edin Dzeko
Karim Benzema
Vagner Love
Hulk
Oscar Cardozo