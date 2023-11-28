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Spor Eski Trabzonsporlu oyuncu devler listesine girdi!
Spor

Eski Trabzonsporlu oyuncu devler listesine girdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 22:20:00 -
Eski Trabzonsporlu oyuncu devler listesine girdi!

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması da giyen 40 yaşındaki golcü, Libertad formasıyla 400 resmi gole ulaştı. Usta forvet adını Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar ve Edin Dzeko’nun olduğu listeye yazdırdı. İşte detaylar…

Bir dönem transferde Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren ve sonunda Karadeniz temsilcisine imza atan 40 yaşındaki Oscar Cardozo, Libertad forması giyiyor.

İstikrarından ödün vermeyen Cordozo, gollerine devam ediyor. Tecrübeli golcü son maçta attığı 2 golle 400 resmi gole ulaştı. Aktif 11 futbolcunun ulaştığı o listeye adını yazdırdı.

400 gole ulaşan futbolcular şu şekilde:

Cristiano Ronaldo
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lionel Messi

Robert Lewandowski

Luis Suárez

Edinson Cavani

Neymar

Edin Dzeko

Karim Benzema

Vagner Love

Hulk

Oscar Cardozo

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