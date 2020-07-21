  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un acı günü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:37:49 -
Eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy'un acı günü

İSTANBUL (AA) - Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy vefat etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı