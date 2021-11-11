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Gündem Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!
Gündem

Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!

Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkkanat, Doğan’ın o dönem yeni seçilen cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i ayağına çağırdığı anısını anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 14:43:00 - 2021-11-11 14:50:40

Medya patronu olduğu dönemde “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen, Başbakan’ı bile günlük kıyafeti ile karşılayan Aydın Doğan’ın Ahmet Necdet Sezer’i de ayağına çağırdığı ortaya çıktı.

Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkanat, katıldığı bir Youtube programında Aydın Doğan’ın kendisine Ahmet Necdet Sezer’i kast ederek “Ne gideceğim Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı benim ayağıma gelir” dediğini aktardı.

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