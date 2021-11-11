Eski tetikçisi Mine Kırıkkanat yıllar sonra döküldü... Aydın Doğan o Cumhurbaşkanı’nı ayağına çağırdı!

Medya patronu olduğu dönemde “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen, Başbakan’ı bile günlük kıyafeti ile karşılayan Aydın Doğan’ın Ahmet Necdet Sezer’i de ayağına çağırdığı ortaya çıktı.

Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkanat, katıldığı bir Youtube programında Aydın Doğan’ın kendisine Ahmet Necdet Sezer’i kast ederek “Ne gideceğim Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı benim ayağıma gelir” dediğini aktardı.