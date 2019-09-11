Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Esat Yıldırım Avcı vefat etti

TBMM (AA) - Eski TBMM Danışma Meclisi Denizli Üyesi Esat Yıldırım Avcı hayatını kaybetti. Avcı'nın cenazesi, yarın ikindi vakti İzmir Bostancı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Denizli'nin Çal ilçesinde 1927'de doğan Avcı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gördü. 1981-1983 yıllarında TBMM Danışma Meclisi Denizli üyeliği yapan Avcı, 18. Dönem'de Denizli, 19. Dönem'de ise İzmir Milletvekili seçildi.

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