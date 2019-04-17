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Seçim 2019 Sayfası

Eski TBMM Başkanı Arınç, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çorum’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:08
Eski TBMM Başkanı Arınç, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Çorum’da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.



Hitit Üniversitesinde bir öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kitabını ve siyasi hayatı boyunca edindiği tecrübeleri öğrencilerle paylaştı. Konuşmasında CHP ile ilgili açıklamalar bulunan Arınç, 31 Mart’ta bir seçim yaşandığını hatırlatarak, bu seçimi her açıdan tahlil etmenin mümkün olduğunu ifade etti. 31 Mart’tan önce seçimlerle ilgili kendisine sorular yönetildiğini anlatan Arınç, “Hoca Ahmet Yesevi’nin hayatını anlatan bir konferansa katılmıştım. Ahmet Yesevi hazretlerine sormuşlar. Şeriat nedir diye. Önce Allah’a güçlü bir iman demiş. Ona şirk koşmamak demiş sonra ve 10 madde sıralamış. Ama 6. maddesi önemli. ’Şeriat tatlı dilli olmak. Güzel huylu olmak’ demiş. Hiç duymamıştım. Şunu duymuştum İslam’da “İnsanları Rabbinin yoluna güzel hikmet ve nasihatle davet et” diye. Bir hadisi kutside Allah diyor ki Peygamber efendimize, “Sen sert olsaydın karşındakilerin kaba ve kırıcı sözlerle onlara hitap etseydin onlar senden kaçarlardı.” Tatlı dil ve güzel huy. Seçimlerden bir gün önce bana sordular. Dediler ki seçim sonuçlarını nasıl görüyorsunuz. Onlara Hoca Ahmet Yesevi’nin sözlerini hatırlattım. Tatlı dil ve yumuşak huyla konuşanlar, yola çıkanlar kazanacak. Sertlik, tehdit, hiddetle yola çıkanlar kaybedecek, dedim. Bu ne demek dediler. Arif olan anlar dedim. Bilmiyorum doğru mu söyledim. Ahmet Yesevi’nin dediği doğru da, benim yorumum doğrumu bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi’nin de 69 yıldır iktidar olamadığını hatırlatan Arınç, “Bugün 2019 yılındayız. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Fırkası. Tek parti döneminin tek partisi 1950 seçimlerini kaybetti 2019 yılındayız, 69 yıldan beri tek başına iktidara gelemiyor. Bir çabanın içerisinde görüyorum onları. Bu çabanın içerisinde de müspet sonuçlar alıyorlar. Demek ki bir ihtiyaç var. Eski Cumhuriyet Halk Partisi algısının veya halktaki o zihinlerdeki CHP düşüncesinin revize edilmesi lazım. İşte bunlar bazen Ankara’daki, bazen İstanbul’daki adaylarıyla bir çabayı gösteriyor. Bence bu olumlu gelişme. Çünkü halkın değerlerine sırt çevirmiş bir partinin 69 yıldan beri bir milimetre alamadığını görüyoruz. Uzamıyor. Kısalmıyor. Ancak biz 15 ayda iktidar olduk. Bütün bu dinamikleri göreceğiz.” diye konuştu.



Programın ardından Arınç, öğrencilere yeni çıkan kitabını imzaladı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:08
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