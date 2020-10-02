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Aktüel Eski Tayland Başbakanı Tahsin Şinavatra Kovid-19 tedavisi görmüş
Aktüel

Eski Tayland Başbakanı Tahsin Şinavatra Kovid-19 tedavisi görmüş

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:54:43 -
Eski Tayland Başbakanı Tahsin Şinavatra Kovid-19 tedavisi görmüş

ANKARA (AA) - Tayland'ın eski Başbakanı Tahsin Şinavatra'nın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif belirtilerle atlattığı bildirildi.

Şinavatra'nın ailesinden yapılan açıklamada, 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Başbakan'ın ağustos sonunda yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bu yüzden iki hafta süreyle hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşayan 71 yaşındaki Şinavatra'nın hastalığı hapşırık ve düşük ateş gibi hafif belirtilerle atlattığı kaydedildi.

Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Çin asıllı milyarder iş adamı, 2001'de kurucusu olduğu partinin seçim zaferinin ardından iktidara gelmişti. 2005 yılında yapılan seçimlerde iktidarını koruyan Şinavatra, 2006 yılında askeri darbeyle devrilmişti. Darbenin ardından hakkında yolsuzluk ve görevi suistimal suçlamalarıyla davalar açılan Şinavatra ülkesini terk etmişti.

Şinavatra'nın kız kardeşi Yingluck Şinavatra da 2014'teki askeri darbenin ardından başbakanlık görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

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