Eski tarım aletleri görücüye çıkacak
Sivas Kongresi’nin 100.19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16
Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında “Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri” sergisi açılacak.
Sivas Valiliği koordinesinde Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek sergiyleinsanları tarım ve hayvancılığa özendirip tarımın hayatımızdaki yerini ve önemini göstermek veyeni nesillere tarımı sevdirmek amaçlanıyor.
Cumhuriyet döneminden günümüze tarımda kullanılan alet ve ekipmanların görücüye çıkacağı sergiye yoğun ilgi bekleniyor.
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