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Dünya Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenazesinde izdiham! Ölüler var
Dünya

Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenazesinde izdiham! Ölüler var

Tanzanya'da 17 Mart'ta hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda, 5 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 22:30:00 -
Eski Tanzanya Devlet Başkanı'nın cenazesinde izdiham! Ölüler var

Tanzanya'da 17 Mart'ta hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenaze töreninde çıkan izdihamda, 5 kişi yaşamını yitirdi.

On binlerce Tanzanyalı'nın katıldığı, televizyonların canlı yayınladığı tören, başkent Dodoma'daki Jamhuri Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Kenya, Malavi, Komorlar Birliği, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Namibya, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ruanda, Burundi, Angola ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler ile liderlerin de yer aldığı törende çıkan izdihamda, yaşları 7 ila 12 arasında değişen 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Hafta içinde ulusal cenaze töreni için ülkenin farklı şehirlerine taşınacak Magufuli'nin cenazesinin, 26 Mart Cuma günü doğduğu Chato kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Kalp rahatsızlığından ötürü hayatını kaybettiği açıklanan Magufuli'nin naaşı, 20-21 Mart'ta da Darüsselam kentinde dolaştırılmıştı.

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Yorumlar

H.U.

DSÖ karanlık güçlerince PCR testi her şeyde pozitif çıkıyor dediği için corona testine güvenilmemesi gerektiğini söylediği için ortadan kaldırıldı .
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