Eski takımına galip gelen Sergen Yalçın'dan 'derbi' açıklaması

Malatyaspor maçının psikolojik olarak da çok zor bir maç olduğunun altını çizen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncularımızın için çok zor bir süreç, Temmuz ayında maç oynuyorlar. Bazen sinirleniyoruz, kızıyoruz ama olmaması lazım. Çok zor bir süreç... Malatyaspor maçı çok zor bir maçtı, psikolojik olarak da zor; Kayserispor'a karşı da benzer bir maç oynadık. Kısıtlı bir kadro ile oynamak zorunda kaldık ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta da söyledim; bundan sonra kazanmak için oynayacağız, nasıl oynayacağımızın bir önemi yok. Malatyaspor'a 1-2 pozisyon verdik. Önümüze bakacağız, hedeflerimizi var. Kimse kolay kazanamıyor, herkes çok zorlanıyor. Biz de elimizden geldiği kadar futbolcularımızı diri tutmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir oyun olmadı ama kazanmaya oynuyoruz" dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında da konuşan Yalçın, "Takımda 21-22 oyuncu var, bu arkadaşlarımız da Fenerbahçe karşısına çıkar ve elinden geleni yaparlar. Boateng kesin döner, Burak belki dönebilir; Atiba dönecek ama bunların önemi yok! Fenerbahçe karşısında %100 olarak mücadele edecek olan kim varsa onlar çıkıp oynar" şeklinde konuştu.