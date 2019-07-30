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Eski siyasetçiye idam cezası!

Karısını öldürdüğünü itiraf ettiği için idam cezası alması beklenen İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin cezası açıklandı. Necefi’ye kısas uygulanmasına karar verildi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:35
Eski siyasetçiye idam cezası!

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, eşini öldürdüğünü itiraf eden İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin idama mahkum edildiğini açıkladı.

İran medyasına göre başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İsmaili, Necefi'nin idama mahkum edildiğini belirtti. İsmaili, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Olay

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

Muhammed Ali Necefi

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:35
  1. Ali Ekber Haşimi Rafsancani
  2. Tahran

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