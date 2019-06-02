Eski siyasetçiden AK Parti teşkilatlarına uyarı! ’Her şeyi Tayyip Bey’den beklememeliler’

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Deneyimli siyasetçi ANAP’lı eski Bakan Bülent Akarcalı, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, onca iç ve dış meselelerin yanında İstanbul seçimleri öncesinde 100'e yakın miting yaptı.” diyen Akarcalı, “Teşkilattaki ilçeler, ilçe belediyeleri, belediye meclis üyeleri, yeni veya eski milletvekilleri ortada yok. Ülkesi ve partisi için çırpınan, günde 24 saat değil 72 saat çalışan bir Cumhurbaşkanı var.” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir liderin arkasında güçlü teşkilat yapısının olması gerektiğine dikkat çeken Akarcalı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturmuş olduğu yapının keyfini süren bir parti teşkilatı var. Lider ne kadar güçlü, ne kadar çalışkan olursa olsun, o liderin arkasında çok kuvvetli bir parti teşkilatının olması lazım. Ama sen her şeyi Tayyip beye bırakarak günlük hayatını yaşamaya devam edersen, o zaman bakarsın ki değil günlük hayatın saniyelerin bile kalmamış.”

Siyasette başarılı olmak isteyenlerin gençlere önem vermesi gerektiğini belirten Akarcalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Tayyip Bey, belediye başkanı olduğunda 40 yaşının altındaydı. Bence siyasette başarılı olmak isteyen herkesin, merceklerini gençlere göre odaklaması gerekir. Biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile meclise girme yaşı da düşürüldü.”