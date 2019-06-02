0553 313 94 23

Eski siyasetçiden AK Parti teşkilatlarına uyarı! ’Her şeyi Tayyip Bey’den beklememeliler’

ANAP’lı eski Bakan Bülent Akarcalı, 23 Haziran İstanbul seçimlerine dair değerlendirmesinde, “AK Parti Teşkilatı rekabet içine girdi. Teşkilat, Tayyip Bey ve Binali beyin çalışmaları ile seçim kazanacağını zannetti. 23 Haziran için herkes kendisine çeki düzen vermeli.” dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 10:26

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Deneyimli siyasetçi ANAP’lı eski Bakan Bülent Akarcalı, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, onca iç ve dış meselelerin yanında İstanbul seçimleri öncesinde 100'e yakın miting yaptı.” diyen Akarcalı, “Teşkilattaki ilçeler, ilçe belediyeleri, belediye meclis üyeleri, yeni veya eski milletvekilleri ortada yok. Ülkesi ve partisi için çırpınan, günde 24 saat değil 72 saat çalışan bir Cumhurbaşkanı var.” ifadelerini kullandı.

Güçlü bir liderin arkasında güçlü teşkilat yapısının olması gerektiğine dikkat çeken Akarcalı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oluşturmuş olduğu yapının keyfini süren bir parti teşkilatı var. Lider ne kadar güçlü, ne kadar çalışkan olursa olsun, o liderin arkasında çok kuvvetli bir parti teşkilatının olması lazım. Ama sen her şeyi Tayyip beye bırakarak günlük hayatını yaşamaya devam edersen, o zaman bakarsın ki değil günlük hayatın saniyelerin bile kalmamış.”

Siyasette başarılı olmak isteyenlerin gençlere önem vermesi gerektiğini belirten Akarcalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Tayyip Bey, belediye başkanı olduğunda 40 yaşının altındaydı. Bence siyasette başarılı olmak isteyen herkesin, merceklerini gençlere göre odaklaması gerekir. Biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile meclise girme yaşı da düşürüldü.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:26
  1. İstanbul
  2. Bülent Akarcalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da El Kaide operasyonu
    1. Adana’da El Kaide operasyonu
    2. Jandarma ekiplerinden drone destekli..
    3. (ÖZEL) Beypazarı’nın meşhur sarmasının..
    4. İşte CHP-HDP medyası! Teröristlere..
    5. Türkiye’nin en havalı lisesi
    6. Başkan Kalaycı: “Bayram için gereken..
    7. Motorlu araçların giremediği sahiller..
    8. Kontrolden çıkan otomobil taksi..
    9. Bolu’da, TEM Otoyolu’nda bayram..
    10. PKK’ya ait hedefler imha edildi
    11. Eski siyasetçiden AK Parti..
    12. Ayrancı halkı iftarda buluştu
    13. Kızılaydan yetim ve öksüzlere bayram..
    14. Ramazan Bayramı namazı saatleri belli..
    15. (Tekrar) Sarıeroğlu: "İkinci bayram 23..
    16. Mayısta en fazla sigaranın fiyatı..
    17. Van’da 2. Lig coşkusu
    18. Tur minibüsünün otomobille çarpışıp..
    19. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 5, 6,..
    20. El Salvador'un yeni Devlet Başkanı..
    21. Hakkari’de içme suyu arızası
    22. Op. Dr. Kemal Keşmer: “Bel..
    23. Çemişgezek feribot seferleri bayramda..
    24. İzmir'de suya indirim yapıldı
    25. Eski danışmandan şok sözler! ‘Fatih..
    26. Vali Masatlı, engellilere tekerlekli..
    27. Bayram namazı saatleri
    28. Yurtta hava durumu
    29. Kepez’de binlerce kişi Çelebi Sultan..
    30. Bitlis’te Ramazan eğlenceleri
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları