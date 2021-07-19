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Gündem Eski Sivas Müftüsü duyurdu: Kızım aşı olduktan sonra felç kaldı!
Gündem

Eski Sivas Müftüsü duyurdu: Kızım aşı olduktan sonra felç kaldı!

Eski Sivas Müftüsü Yusuf Şahin, kızının BioNTech aşısı yaptırdıktan sonra felç geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 16:43:00 -
Eski Sivas Müftüsü duyurdu: Kızım aşı olduktan sonra felç kaldı!

 Yeniakit.com.tr 

Eski Sivas Müftüsü Yusuf Şahin, sosyal medya hesabından üzen bir paylaşımda bulundu. Kızının aşı yaptırdıktan sonra rahatsızlandığını belirten Şahin, "Aziz Dostlarım; kızım BioNTech aşısından sonra yüksek tansiyon ile birlikte peş peşe günde üç kez baygınlık geçirmesi, bilahare sol tarafın tamamen tutmaması, konuşma melekesini yüzde 99 oranında kaybetmesi sonucu yatalak şifa beklemektedir." dedi ve şu duayı aktardı: "Ey insanların Rabbi olan Allah’ım! Hastalığı giderip, şifa ver! Sen şifa vericisin. Sen'den başka şifa verici yoktur. Hiçbir hastalık bırakmayacak şekilde şifa ver!"

Mü'minlerden dua istedi!

Yusuf Şahin, sözlerini dua isteyerek tamamladı: "Dua metniyle birlikte, siz dostlarımın Mü’min kardeşinize günahsız lisanlarınızla yapacağınız duaların müstecap olacağının Efendimiz (SAV) tarafından müjdelendiği malumlarınızdır. Ben fakir kardeşiniz olarak dualarınıza talibim. Sizlerin dualarınıza mazhar olmak ümidiyle rahatsızlık verdiğim için hakkınızın helalliği dileğiyle, Rabbimiz cümlemizi sıhhat ve afiyetten, rızasından ve makbul dualardan beri eylemesin."

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