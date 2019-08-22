0553 313 94 23

Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı iddiası

Adana’da bir kişinin eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak vurduğu ileri sürüldü.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Eski sevgiliye plakası "evleniyoruz" yazılı otomobille silahlı saldırı iddiası

Adana’da bir kişinin eski sevgilisini plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış otomobilden ateş açarak vurduğu ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde E.Y. (30), iş yerine girmek üzereyken plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobildeki bir kişi tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Bacağına isabet eden iki mermi ile yere yığılan kadın, iş arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı ise otomobille kaçtı. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, genç kadını vuran kişinin eski sevgilisi Y.S. olduğu ileri sürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziler kayyum kararından memnun, İmamoğlu’na tepkili
    1. Gaziler kayyum kararından memnun,..
    2. Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit..
    3. Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun’da..
    4. TEKSÜT Bandırma play-off geleneğini..
    5. Türk şirketin inşa ettiği Yuri Gagarin..
    6. Karamürsel’de erken teşhis için tarama..
    7. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    8. Torbalı’daki Börülce Festivali..
    9. Türk şirketten Rusya’ya 2 otel yatırımı
    10. Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
    11. Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi..
    12. Sel sonrası dükkanlarda temizlik..
    13. İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi..
    14. Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi:..
    15. Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini..
    16. Malazgirt Zaferi Kutlamaları KKTC’den..
    17. Ordu’da elektrik akımına kapılarak..
    18. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
    19. Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa..
    20. Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan..
    21. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de
    22. Midyat'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    23. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    24. Açıklama geldi! Falcao Galatasaray'a...
    25. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü..
    26. Eskişehir’in yeni Başsavcısı İrcal’dan..
    27. Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te..
    28. Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
    29. Afyonkarahisar’da görevinde 25 yılını..
    30. Kayyım atamaları sonrası HDP'li..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal