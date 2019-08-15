0553 313 94 23

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
Eski sevgilisi ve erkek arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, parkta karşılaştığı eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.


Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı’nda meydana gelen olayda; aşırı alkollü olduğu iddia edilen M.G., yoldan geçerken eski sevgilisi Merve Kotan’ı (20), Ekim Türkmen (22) ile parkta otururken gördü. Yaşanan kısa tartışmanın ardından üzerinde taşıdığı silaha davranan M.G., Kotan ve erkek arkadaşı Türkmen’e defalarca ateş etti.


Silah seslerini duyan mahallenin ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Merve Kotan ve Ekim Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki gencin cansız bedenleri otopsi için Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheli M.G.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu zamanlanan şüpheli M.G., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de iki arkadaşın sokak konseri ilgi gördü
    1. Burhaniye’de iki arkadaşın sokak..
    2. Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim..
    3. Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle!..
    4. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    5. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    6. Gençler Haliliye Belediyesi ile..
    7. Malatya’da termometreler 41 dereceyi..
    8. Burhaniye’de panayırda çocuklar..
    9. Bu pizza inanın çok masum!
    10. Osmaneli’nde ücretsiz yüzme öğretilecek
    11. Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15..
    12. ABD’li askeri heyet ile Türk..
    13. YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?..
    14. Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından..
    15. Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı..
    16. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    19. Denizli'deki deprem
    20. Kafede korkutan yangın
    21. Karadeniz Sahil Yolu’nda bayram trafiği
    22. İzmir'de hırsızlık anı güvenlik..
    23. Uşak Ticaret Borsası
    24. Manisa Büyükşehir’de hedef ’Sıfır Atık’
    25. Darende’de ‘Pilav Şenliği’
    26. Sivasspor 2 genç oyuncuyu kadrosuna..
    27. Otomobil 10 metreden başka bir aracın..
    28. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    29. İhale teminatının ne kadar sürede iade..
    30. Ölümüne bahşiş: Canlarını hiçe saydılar
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu