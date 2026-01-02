  • İSTANBUL
Eminönü'nde bir anda ortalık karıştı! Korku dolu anlar kamerada

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Dünya bu insan selini konuşuyor! Galata'daki tarihi yürüyüş kıtaları aştı! Dev medya kuruluşları yüz binlerin haykırışını böyle servis etti

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen
Gündem Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı
Giriş Tarihi:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde H.K. isimli adamın eski sevgilisine kurduğu uyuşturucu planı polisin titiz çalışması ile ortaya çıkarıldı. Evinde 1 kilo 400 gram esrar bulunan kadına hain bir tuzak kurulduğu belirlendi. Planı ortaya çıkan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları uyuşturucu ihbarı üzerine 45 yaşındaki Ö.T.'nin evine baskın düzenledi. Kadının evinde 1 kilo 400 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Kadın, kesinlikle haberi olmadığını iddia ettiği uyuşturucu hakkında işlem yapılırken, yapılan detaylı incelemeler gerçeği ortaya çıkardı.

Narkotik ekipleri, yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ö.T.'ye ait olmadığını belirledi.

HAİN SEVGİLİ TUZAK KURMUŞ

Olayın planlı şekilde kurgulandığı, asıl şüphelinin ise Ö.T.'nin 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı H.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi Ö.T.'nin ikametinin müştemilatına bıraktığı ve ardından polise ihbarda bulunduğu tespit edildi.

H.K.'nın uyuşturucu poşetini taşıma anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. Yakalanarak gözaltına alınan H.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'iftira' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerine o ismi getirmiş! Esad kalıntılarının gizli elebaşı belli oldu
Dünya

Trump "vurmaya hazırız" demişti... İran'dan cevap geldi! "Askerlerinize..."
Dünya

Kendi yurdunda Müslüman'a verilen değer işte bu: Yılbaşı çamları, noel babalar ortada! Mescitler morg ve tuvaletlerle yan yana
Gündem

İran’daki ayaklanmada PKK parmağı: Protestoların içindeyiz!
Dünya

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"
Gündem

Muhalif Gazeteci Can Ataklı kendi mahallesine ateş püskürdü: "Halk sizi bunlar için mi seçti?"

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Can Ataklı, son yayınında CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik zehir zemberek açıklamalarda ..
Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"
Gündem

Ankara böyle zulüm görmedi! %60 İle Gelen %100 Pişmanlık: "Hizmet gelecek diye bekledik, susuzluktan kırıldık!"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş ve CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü! "Yüzde 60 oyla seçildik" diye övünenlerin, Baş..
Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor
Dünya

Gazze'de kan durmuyor! İsrail, Batı Şeria'da bu yıkım için hazırlık yapıyor! Bu resim her şeyi anlatıyor

Gazze'de kan akıtan, binlerce ölünün kanında parmağı olan İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yıkım işlemleri için hazırlık yaptığı ortaya..
