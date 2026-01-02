Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde H.K. isimli adamın eski sevgilisine kurduğu uyuşturucu planı polisin titiz çalışması ile ortaya çıkarıldı. Evinde 1 kilo 400 gram esrar bulunan kadına hain bir tuzak kurulduğu belirlendi. Planı ortaya çıkan adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları uyuşturucu ihbarı üzerine 45 yaşındaki Ö.T.'nin evine baskın düzenledi. Kadının evinde 1 kilo 400 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Kadın, kesinlikle haberi olmadığını iddia ettiği uyuşturucu hakkında işlem yapılırken, yapılan detaylı incelemeler gerçeği ortaya çıkardı.
Narkotik ekipleri, yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ö.T.'ye ait olmadığını belirledi.
HAİN SEVGİLİ TUZAK KURMUŞ
Olayın planlı şekilde kurgulandığı, asıl şüphelinin ise Ö.T.'nin 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı H.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi Ö.T.'nin ikametinin müştemilatına bıraktığı ve ardından polise ihbarda bulunduğu tespit edildi.
H.K.'nın uyuşturucu poşetini taşıma anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. Yakalanarak gözaltına alınan H.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'iftira' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
