Eski sevgiliden hain plan! Evde bulunan 1.5 kilo uyuşturucu tuzak çıktı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları uyuşturucu ihbarı üzerine 45 yaşındaki Ö.T.'nin evine baskın düzenledi. Kadının evinde 1 kilo 400 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Kadın, kesinlikle haberi olmadığını iddia ettiği uyuşturucu hakkında işlem yapılırken, yapılan detaylı incelemeler gerçeği ortaya çıkardı.

Narkotik ekipleri, yürütülen uzun soluklu ve çok yönlü çalışmalar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Ö.T.'ye ait olmadığını belirledi.

HAİN SEVGİLİ TUZAK KURMUŞ

Olayın planlı şekilde kurgulandığı, asıl şüphelinin ise Ö.T.'nin 45 yaşındaki eski erkek arkadaşı H.K. olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelinin gece saatlerinde siyah bir poşet içerisinde uyuşturucu maddeyi Ö.T.'nin ikametinin müştemilatına bıraktığı ve ardından polise ihbarda bulunduğu tespit edildi.

H.K.'nın uyuşturucu poşetini taşıma anı ise güvenlik kamarasına yansıdı. Yakalanarak gözaltına alınan H.K., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'iftira' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.