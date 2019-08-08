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Eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek vefat etti

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
Eski Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek vefat etti

TBMM (AA) - AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek vefat etti.

Mehmet Özlek için yarın saat 12.00'de Meclis'te cenaze töreni düzenlenecek.

Özlek'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1939 yılında Suruç'ta dünyaya gelen Özlek, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanlığı, Ankara Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanlığı yaptı.

AK Parti Kurucu Üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Özlek, evli ve 10 çocuk babasıydı.


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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
  1. AK Parti Kurucu üyesi ve 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Özlek
  2. TBMM
  3. Vefat

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