Eski Sağlık Bakanı hayatını kaybetti
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, hayatını kaybetti.
Geçirdiği beyin kanaması sebebi ile kaldırıldığı hastanede tedavi gören eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, 73 yaşında vefat etti.
Osman Durmuş kimdir?
DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da dünyaya geldi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990 yılında doçent, 2003'te de profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.
57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevi yapan Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.