Eski polise FETÖ'den hapis cezası Kastamonu'da, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski polis memuru Zekeriya Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Zekeriya Y. katıldı. Zekeriya Y, duruşmadaki savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını savundu. Suçsuz olduğunu öne süren Zekeriya Y, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u da kullanmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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