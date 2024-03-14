  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail'e bir şok daha! Siyonist rejimin isteği reddedildi

Milli Muharip Uçak Kaan havalanınca yeni rakibini alelacele piyasaya çıkardılar! Herkes şaşkın

İBB'den rezilliğe ilişkin açıklama! Sen ne yapacaksın Ekrem, bilet paralarını mı toplayacaksın?

Halk TV ekranlarında yıllar önce ramazan ayında yapılan büyük ayıbı itiraf ettiler

Linyit madeni sahası kararı geri alındı

Ünlü petrol mühendisi Türkiye'ye gizli saklı kalan doğalgaz rezervlerinin yerini söyledi: Orası kazılmalı

Blinken'dan akla ziyan açıklamalar

'Dolar düşecek, doları olan bitecek' diyordu! Necmettin Batırel'den dolar için 44 lira açıklaması geldi

Selçuk Bayraktar müthiş gelişmeyi paylaştı! "Türk Havacılığının Altın Çağı"

Ekrem kafayı yedi, robotlaştı!
Sosyal Medya Eski palavra sosyal medya yine gündem oldu! "CHP'ye oy verene traktör bedava"
Sosyal Medya

Eski palavra sosyal medya yine gündem oldu! "CHP'ye oy verene traktör bedava"

Yeniakit Publisher
2024-03-14 10:10:00 - 2024-03-14 10:17:19

Geçtiğimiz seçim döneminde "Her çiftçiye bedava traktör" vaadinde bulunan CHP'nin havada kalan sözü sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'nin halkı göz göre göre kandırdığı vaatleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere bu vaatlerden en uçuk olanı 'Her çiftçiye bir traktör'  sözüydü. İşte bu vaat yeniden sosyal medyada gündeme oturdu.

Özgür Özel, geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde de çiftçiye traktör sözü vermişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı.

Özel, daha sonra TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu'ndan ağır fatura! CHP'li İBB'nin israf ettiği 67,3 milyar TL ile neler yapılırdı?
İmamoğlu'ndan ağır fatura! CHP'li İBB'nin israf ettiği 67,3 milyar TL ile neler yapılırdı?

Siyaset

İmamoğlu'ndan ağır fatura! CHP'li İBB'nin israf ettiği 67,3 milyar TL ile neler yapılırdı?

CHP'nin kalesinde gündeme bomba gibi düşen seçim anketi sonucu! AK Parti birinci, İYİ Parti ikinci
CHP'nin kalesinde gündeme bomba gibi düşen seçim anketi sonucu! AK Parti birinci, İYİ Parti ikinci

Gündem

CHP'nin kalesinde gündeme bomba gibi düşen seçim anketi sonucu! AK Parti birinci, İYİ Parti ikinci

CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay
CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay

Gündem

CHP'nin anketçisi son İstanbul anketini Türkiye'ye duyurdu! İmamoğlu'nun oy oranı olay

‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış! CHP’ye zor sorular
‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış! CHP’ye zor sorular

Gündem

‘Para Kule’ gündemden düşmüyor! Peçete kâğıdına imza atılmış! CHP’ye zor sorular

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi
3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

Gündem

3 kişi ifadeye çağrıldı! Fondaş medya para sayma görüntülerini CHP’yi aklama yarışına çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23