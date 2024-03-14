Eski palavra sosyal medya yine gündem oldu! "CHP'ye oy verene traktör bedava"

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'nin halkı göz göre göre kandırdığı vaatleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bilindiği üzere bu vaatlerden en uçuk olanı 'Her çiftçiye bir traktör' sözüydü. İşte bu vaat yeniden sosyal medyada gündeme oturdu.

Özgür Özel, geçtiğimiz yerel seçimler öncesinde de çiftçiye traktör sözü vermişti.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı.

Özel, daha sonra TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.

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