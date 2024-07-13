Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan ve eşi Büşra Khan'ın “yasa dışı evlilik” yaptıkları gerekçesiyle çarptırıldıkları 7'şer yıl hapis cezasına yönelik itirazları sonuçlandı.

'DERHA SERBEST BIRAKILMALARI YÖNÜNDE TALİMAT VERİLDİ'

Başkent İslamabad'da mahkeme, hem Imran Khan'ın hem de Büşra Khan'ın itirazını kabul etti. Kararda, "Her iki sanık da suçlamalardan beraat etti. Başka bir nedenle tutuklulukları gerekmiyorsa derhal serbest bırakılmaları yönünde talimat verildi" denildi. Kararın ardından Khan'ın destekçileri ve hukuk ekibi mahkeme binası önünde kutlama yaptı.

Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey yetkililerinden Zulfi Bukhari ise yaptığı açıklamada, “Imran Khan'ın şu anda hapiste tutulabileceği tek bir dava yok. Bu yasa dışı evlilik davası onu hapiste tutan tek davaydı ve bu beraat kararıyla birlikte hemen bugün serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

'MAHKEMELER IMRAN KHAN'I SERBEST BIRAKIYOR ANCAK YÖNETİM ONU HAPSE ATMAK İÇİN DAVALAR AÇIYOR'

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pakistan medyası, eski Başbakan Khan'ın serbest kalmasının beklenmediğini aktardı. Haberlerde Terörle Mücadele Mahkemesi'nin Khan'ın geçtiğimiz yıl tutuklanmasıyla 9 Mayıs'ta destekçileri tarafından gerçekleştirilen protesto ve daha sonra yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili davalarda tutuklanması ve sorgulanması için yazılı emir çıkardığı belirtildi. Zulfi Bukhari, "Şimdi aniden Han'ın 9 Mayıs şiddetiyle ilgili davalarda ve eşinin de bir yolsuzluk davasında sorgulanması gerektiğini duyuyoruz. Bu alay konusu ama bu sahte davaların hukuk mahkemesinde geçerli olmayacağını biliyoruz. Mahkemeler Imran Khan'ı serbest bırakıyor ancak yönetim onu hapse atmak için art arda sahte davalar açıyor. Bu davalar neden daha önce gündeme getirilmedi?” dedi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'da Büşra Khan'ın eski eşi Havar Maneka, eski Başbakan Imran Khan ile Büşra Khan'ın 2018'de gerçekleştirdiği evliliğin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme 3 Şubat'ta Büşra Khan'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken 3 aylık süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini belirterek, evliliğin “yasa dışı” olduğuna hükmetmişti. İkili, “yasa dışı evlilik” yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ağustos 2018'den parlamentoda güven oylamasını kaybettiği Nisan 2022'ye kadar Pakistan'ın başbakanlık koltuğunda oturan Imran Khan, yargılandığı yolsuzluk davasında mahkemenin verdiği tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023'te cezaevine gönderilmişti. Devlet mülkiyetinde bulunan ve değeri 140 milyon rupinin (51 milyon TL) üzerinde olan hediyeleri sattığı gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edilen Khan'ın cezası 29 Ağustos'ta ertelenmiş, kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Ancak farklı bir davada "devlet sırlarını ifşa etmekle" suçlanan Khan'ın savcılık talebi üzerine tutukluluğu uzatılmıştı. Khan, ocak ayında görülen duruşmada “devlet sırlarını ifşa etmekten” 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İslamabad Yüksek Mahkemesi ise geçtiğimiz 3 Haziran'da Khan'ı devlet sırlarını ifşa etmekten hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat ettirmişti.