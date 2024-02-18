Eski ortak düşman oldu! İYİ Parti'nin adayı Mansur Yavaş'a demediğini bırakmadı

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, Kübra Par'la "Farklı Açılar" programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cengiz Topel Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Ankaragücü başkanlığı yaptım. Kulübümüz çok zor şartlardaydı Bu hallerde taşın altına el koymak zordur. Benim için Ankaragücü çağrıyorsa neden olmasın diyerek elimi taşın altına koydum.

"2014'te aday olabilirdim"

Kılıçdaroğlu'nun ekibinden gelip 'sizinle görüşmek istiyorlar' dediler. Siyaset dışı kalmak için 1 ay bu konuda naz yaptım. Bugüne kadar siyasetsiz kaldık, böyle yürümek için. Bazen Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi sizi görmek istiyorsa, gitmemek olmak, gittik görüştük. 2013 yılında Kılıçdaroğlu 'biz birlikte bir şey yapabilir miyiz' dedi. Ben de 'yerel siyasette elimden geleni yaparım' dedim. Sonra bu süreçte büyükşehir belediye başkan adaylığım kamuoyunda konuşuldu. Kılıçdaroğlu sonraki süreçte Mansur Yavaş'ın aday olmasını tercih etti. Sonra 2014 seçimlerinde Yavaş seçimi kaybetti.

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"İlçe adaylığı teklif edildi"

Kemal Bey, Yavaş aday olduktan sonra, herhangi bir ilçede aday olarak Mansur Bey'e destek olarak Ankara'yı kazanmayı teklif etti. Ben de 'bu tür bir teklifim olmaz, ben büyükşehire talip olmuşken, ilçe teklifini kabul etmem doğru olmaz' dedim. Bunun üzerine 2016'da Kılıçdaroğlu tekrar beni çağırdı. Kılıçdaroğlu'nun 6 başdanışmanımdan biriydim. Referandum, cumhurbaşkanlığı seçimi ve yerel seçimde çalıştık.

"2019'da ittifak bozulma aşamasına geldi"

2019 döneminde büyükşehir adayıydık. Yavaş, seçimi kaybettikten sonra CHP'den istifa etmişti. Yavaş'ın istifasını tesadüfen CHP 2018-2019 yıllarında duydu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek istifa etmiş. Gelişmeler içerisinde ittifak görüşmeleri oldu. O görüşmelerde CHP'nin adayı bendim, İYİ Parti Yavaş'ı hiçbir zaman masaya getirmedi. İttifak görüşmeleri sürecinde Yavaş ismi de konuşulmaya başlandı. O dönemde Kemal Bey ile görüşmelerimizi yaptık. Sonra Meral Hanıma gittik. 2019’da bir noktada ittifak bozulma aşamasına geldi. Ankara değildi konu. O ittifakın kopma noktasında yapıştırıcı unsurlardan birisi karşınızdaki Cengiz Topel Yıldırım’dı.

İYİ Parti tabanı da CHP tabanı da beni seviyor. Mansur Beyi de seviyor. İkimizin de sevgisinde bir şey yok. 2019'da ben aday olsaydım, tüm CHP'liler, İYİ Partililer bana oy verecekti. Ben tüm seçmenlerin oyuna talibim.

Yavaş, 2009'da aday oldu kaybetti, 2014'te aday oldu kaybetti. 2019'da ittifak vardı, kazandı. Yavaş, 2004 ve 2009'u unutarak 2019'da kerameti kendinde bulduğunu ve seçimi kazandığını sandı. Kazandıktan sonra CHP ile mesafe koydu. İYİ Parti'nin yapılanmasında etkili oldu. Tüm kaynakları kullanmak suretiyle bunu yaptı. Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla nikahlı mı ki Mansur Yavaş’a kaybettiriyoruz. Başka birisi kazanamaz mı? Yarışa giriyoruz. Girilen yarışta birisi kazanacak.

"Afişlerimizi asmadılar"

Ankara'da İYİ Parti'nin afişleri asılmadı. Üç büyükşehirde asılmıyorsa, Meral Hanım'ın söylediklerinin üstüne bir şey demek bana düşmezç

Ben bir gerilim görmüyorum. Şöyle bir gerilim var. Ankara’da bir telaş var. CHP’de bu işleri ölçtüğü zaman seçimi aslında kaybedeceğini görüyor. Matematik hesabı bilenler Mansur Yavaş’ın kaybettiğini biliyor. Yavaş, seçimi kaybetti.

"Sadece 150 konut teslim etti"

2019 yılında Mansur Yavaş göreve başladı. 2020'de kentsel dönüşüm varlığı hissetmiş. Hak sahipleri ile anlaşmalar yapılmış. Yapım ihalesine çıkıp insanlara konutlarını vermesi kalmış. 2020'de 14 bin konut temeli attı. Karşısında Kılıçdaroğlu ve Akşener vardı. 'İki yıl içinde bunları bitireceğim" dedi. Yıl 2024, 1 ay evvel 150 konut teslim etti.

"Araç sayısı artmış"

Yavaş geldiğinde 1953 araç varmış. 1252'ye düşürmüş. 701 araç tasarruf etmiş. 2022 yılı ABB Denetim Komisyonu bir tespit yapmış. Kiralık araç sayısı 1886'ya çıkmış. Müteahhitlerden tahsisli araçla 508 araç alınmış. 2374 araç var. 701 araç tasarruf ettim diyen Yavaş, 1200 tane araç almış.

308 milyar TL Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 yılda para harcıyor. Sosyal yardıma harcanan para bunun yüzde 3,2'si.

Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılında Ulus'ta yapılan Şehir Çarşısı, Yavaş döneminde Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yıkıldı.

Bir tanesi Ankara’nın su problemini çözeceğim diyebiliyor mu? Ankara halkı 3 yıl içerisinde çeşme suyu içecek.