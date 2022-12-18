Eski okul binası köy yaşam merkeziyle eğitim yuvası oldu
Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan “Köy Yaşam Merkezleri” projesi kapsamında açılan Selçuklu Tatköy Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarına hizmet veriyor.
Kırsal kesimlerde kullanılmayan okul binalarını değerlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında tadilatı tamamlanan merkezde yöre lezzetlerinin yapıldığı ve öğretildiği aşhane, okuma alışkanlığının gençlere kazandırılması için hazırlanan kıraathane gibi 7 alanda öğrenci ve mahalle sakinleri eğitim alıyor.