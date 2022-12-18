  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski okul binası köy yaşam merkeziyle eğitim yuvası oldu
Aktüel

Eski okul binası köy yaşam merkeziyle eğitim yuvası oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan “Köy Yaşam Merkezleri” projesi kapsamında açılan Selçuklu Tatköy Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarına hizmet veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 12:18:00 -
Eski okul binası köy yaşam merkeziyle eğitim yuvası oldu

Kırsal kesimlerde kullanılmayan okul binalarını değerlendirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında tadilatı tamamlanan merkezde yöre lezzetlerinin yapıldığı ve öğretildiği aşhane, okuma alışkanlığının gençlere kazandırılması için hazırlanan kıraathane gibi 7 alanda öğrenci ve mahalle sakinleri eğitim alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23