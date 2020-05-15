Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçışı davasında ilk duruşma 3 Temmuz'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere toplam 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının 3 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zaptı hazırladı.

Zapta göre mahkeme, davanın ilk duruşmasının, 3 Temmuz'da yapılmasına, pilot olan tutuklu sanıklar Serhat Kahvecioğlu, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve şirketin ticaret müdürü Okan Kösemen'in bu hallerinin devamına hükmetti.

Davanın iddianamesinde, firma genel müdürü Can Şaşmaz "müşteki", şirketin ticaret müdürü Okan Kösemen, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Lübnan vatandaşı Nicholas Mezsaroz'un, Carlos Ghosn'un kaçması için Amerikan vatandaşı George Antonie Zayek ile Micheal Taylor'u ayarladığı, kaçışta kullanılacak uçaklar için ise özel havacılık firması ticaret müdürü olan ve daha önceden aralarından ticari ilişki de bulunan şüpheli Okan Kösemen ile anlaştığı belirtildi.

Carlos Ghosn'un Japonya'dan direkt uçuşla kaçmasının şüphe çekeceği düşünülerek uçuşun aktarmalı olarak ayarlandığı kaydedilen iddianamede, bu kapsamda şüpheli Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul ve İstanbul-Beyrut için 2 uçak ayarladığı ve sanık pilotları da bu konuda bilgilendirdiği ifade edildi.

İddianamede, olay yeri güvenlik kamerası kayıtları ile olay yeri incelemelerine de yer verilerek, Atatürk Havalimanı hangarında bulunan Ghosn'un Japonya'daki Osaka Havalimanı'ndan içinde girerek Türkiye'ye giriş yaptığı iki müzik kutusunun kontrol edildiği belirtildi.

Küçük kutunun içinde hoparlör bulunduğu, büyük kutunun ise boş olduğu belirtilen iddianamede, "Büyük kutunun içerisinin süngerle kaplanmış olduğu, tabanında ise çok sayıda delik bulunduğu görülmüştür. Ghosn'un saklandığı düşünülen büyük kutuya, 1,70 boylarındaki bir işçi oturtulmuş ve kutuya bir insanın rahatlıkla sığabileceği görülmüştür. Bahse konu her iki kutunun adli emanete alınmak üzere muhafaza altına alınması talimatı verilmiştir." denildi.

- "Hostes, Kösemen'in 'bu işten çok sağlam para yediğini' söylemiş"

Ghosn'un Osaka'dan İstanbul'a geldiği uçağın içinin de incelendiği bilgisine yer verilen iddianamede, kokpit, mutfak, yolcu oturma, yolcu dinlenme, lavabo ve bagaj olmak üzere 6 bölümden oluşan uçaktaki kokpit seslerini kaydeden cihazın (voice recorder) incelenmek üzere sökülmesi talimatı verildiği kaydedildi.

İstanbul-Beyrut uçuşunu yapan uçağın kokpit seslerini kaydeden cihaza da savcılıkça el konulduğu anlatılan iddianamede, cihazlardaki seslerin sanıklardan alınacak seslerle karşılaştırılarak incelenmesi için Adli Tıp Kurumu Ses ve Görüntü İnceleme Daire Başkanlığına gönderildiği bildirildi.

İddianamede, Whatsapp kayıtlarına göre Osaka-İstanbul uçağında görevli pilot sanık Noyan Pasin'in uçuşun her aşamasından sanık Okan Kösemen'i haberdar ettiği, sanık hostes Nesrin Altunalan'ın ise 30 Aralık 2019'da bir şahısla yaptığı görüşmede "Kösemen ile gizli bir yolcuyu götürdüklerini, sonradan uçağa gelen Nicholas Mezsaroz'un, Okan Kösemen'e bir şeyler verdiğini, aynı şahısla 1 Ocak 2020'de yaptığı görüşmede, olayın çok büyük olduğunu ve Kösemen'in bu işten çok sağlam para yediğini" söylediği aktarıldı.

- Okan Kösemen'in banka hesabı

İletişim tespiti kayıtlarında Kösemen'in, Osaka-İstanbul uçuşunda görevli sanık pilot Bahri Kutlu Sömek ile görüşme yaptığı, karşı tarafa " Emanet arkada kalsın, inişte ben uçağı karşılayacağım zaten." diyerek Ghosn'un inişte uçağın arkasında beklemesini belirttiği vurgulanan iddianamede, sanık pilotlar ile hosteslerin banka hesap hareketlerinde normal hesap akışının aksini gösteren yüklü meblağ para girişi gözlemlenmediğine değinildi. İddianamede, sanık Kösemen'in hesabına 16 Ekim 2019 ile 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı işlemde toplam 216 bin 800 avro nakit para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz 2019 ile 12 Aralık 2019 arasında 66 bin 990 dolar nakit girişi bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, Kösemen'in paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu fakat bu primlerin çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini, aracı olan firmaların kendisine verdiğini, bu paraları prim olarak aldığına dair herhangi bir belge sunamayacağını beyan ettiği anlatıldı.

Pilotlar sanık Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile tutuklu ticaret müdürü Okan Kösemen'in "göçmen kaçakçılığı" suçundan üçer yıldan sekizer yıla kadar hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



