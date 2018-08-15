Eski MİT'çinin kızından şoke eden sözler! "ABD Türkiye'ye baskıyı sürdürsün"

ABD ile Türkiye arasında ABD'li casus papaz Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna ilişkin kriz sürerken, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları da yeniden gündeme getirildi. Türkiye'de tutuklu eski MİT çalışanı olan Alman vatandaşı Enver Altaylı'nın kızı, papaz Brunson'a yönelik Türkiye'ye yapılan baskının babası için de etkili olmasını umduğunu belirtti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre; Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Enver Altaylı'nın kızı Zehra Der, babasının tutuklu oluşunun birinci yılının 20 Ağustos'ta dolacağını ifade etti. Der, federal hükümetin babası ve Türkiye'de tutuklu tüm Alman vatandaşları için Ankara'ya baskı yapmaya devam etmesini umduğunu belirtti.

Zehra Der, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Pazartesi günü Türkiye'nin rahip Brunson gibi "siyasi gerekçelerle tutuklu" Alman vatandaşlarını da serbest bırakması gerektiğini söylemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. "Dışişleri Bakanı'nın Türkiye cezaevlerindeki Almanlara dair konuşması çok iyi" diyen Der, babasının dosyasına bakan savcının üçüncü kez değiştirildiğini ve bu nedenle sürecin sürekli uzadığına dikkat çekti.

FETÖ'DEN TUTUKLANDI

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Antalya'da gözaltına alınıp tutuklanan 73 yaşındaki Enver Altaylı, hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'daki Sincan cezaevinde tutuluyor. Babasının tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Zehra Der, hala hakkında bir iddianame hazırlanmadığını söyledi. Der, babasının cezaevi koşullarında ciddi sağlık sorunları yaşadığını ileri sürerek, tutukluluk koşullarının hafifleştirilmesini talep etti.

"Tek kişilik hücrede, başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" diyen Zehra Der, babasının yüksek tansiyon ve mide sorunları yaşadığını iddia etti.

DW Türkçe, söz konusu haberi yayından kaldırdı. Ancak Almanya'nın etkili yayın organlarından Der Spiegel'de ilgili ifadeler yayında duruyor.