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Eski milli güreşçi hayatını kaybetti

Kariyerine olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sığdıran Türk güreşinin önemli isimlerinden Tevfik Kış, hayatını kaybetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
Eski milli güreşçi hayatını kaybetti

Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Tevfik Kış, hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir tedavi görüyordu

 

Hayatını kaybeden eski milli güreşçi Tevfik Kış, kariyerinde başta olimpiyat şampiyonluğu olmak üzere önemli başarılara imza attı.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da uzun süredir tedavi gören şampiyon güreşçi Tevfik Kış, 85 yaşında vefat etti. Federasyondan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Türk güreşinin efsane isimlerinden Tevfik Kış'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm güreş camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Pelitcik köyünde 1934 yılında dünyaya gelen Kış, 1956'da güreşe başladı.

Tevfik Kış, kariyerinin en önemli başarısını 1960 Roma Olimpiyatları'nda elde etti. Grekoromen stil 87 kiloda mücadele eden Kış, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.

Eski milli güreşçi, 1962 yılında ABD'nin Toledo kentinde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalyanın sahibi oldu.

1963 yılında bu kez Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan Kış, 1966'da Almanya'nın Essen kentinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Aktif güreş hayatını 1968'de noktaladı

Kariyerinde Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da bulunan Tevfik Kış, aktif güreş hayatını 1968 yılında noktaladı. Kış, daha sonra milli takımda antrenörlük, Türkiye Güreş Federasyonunda da yöneticilik yaptı.

Türk Güreş Vakfının kurucu üyeliğini ve yöneticiliğini de yapan Kış, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kış'ın cenazesi, yarın Ankara Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Anıt Mezarı'na defnedilecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:50
  1. Çorum
  2. eski milli güreşçi Tevfik Kış
  3. Tevfik Kış
  4. Türkiye Güreş Federasyonu
  5. 1960 Roma Olimpiyatları
  6. Grekoromen stil
  7. Dünya Şampiyonası
  8. Avrupa şampiyonluğu
  9. Akdeniz Oyunları
  10. Türk Güreş Vakfı
  11. Karşıyaka Mezarlığı
  12. Anıt Mezarı
  13. Ankara Kocatepe Camii
  14. cenaze namazı

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