Eski milli futbolcunun durumu kritik!

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda top koşturan eski milli futbolcu Ersen Martin, tekrardan yoğun bakıma alındı. Martin'in kardeşi Erkan Martin, abisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verirken bir de yardım çağrısında bulundu.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan eski milli futbolcu Ersen Martin, yaşam mücadelesi veriyor.

İzmir'de özel bir hastanede tedavisi süren 44 yaşındaki futbolcunun entübe edildiği öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Ersen Martin'in kardeşi Erkan Martin, abisinin durumunun krtik olduğunu söyledi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Erkan Martin, abisinin sağlık durumundan bahsederken bir de yardım çağrısında bulundu.

Erkan Martin, "Abim fenalaştı bir anda. Akciğerlerinde biraz sıkıntı olmuş. Enfeksiyon kapmış, entübe edildi. Yüzde yüz nefes alamıyor. Maikneye bağlı durumu kritik. Her an her şey olabilir. Kötü haber de gelebilir, geri de dönebilir. İnşallah iyi haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailecek yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Erkan Martin, şunları söyledi;

"Saffet (Akyüz) abiler destek oldu. Aileye destek olunursa çok seviniriz. Hastane masrafları çok oldu, çıkarıldı hastaneden felan... Eski oynadığı kulüpler destek olursa... En çok sağ olsun Hamit Altıntop yardımcı oldu. Menajer Ahmet Bulut, Onur Kıvrak, ve Muzaffer Bilazer destek oldu. En çok yardımda bulunanlar bunlar; başka çok büyük bir destek görmedik"

Futbolculuk kariyerinde aralarında Beşiktaş ve Trabzonspor'un da olduğu birçok takımda oynayan Ersen Martin, 4 kez de A Milli Takım forması giymişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO