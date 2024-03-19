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Spor Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Spor

Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-19 23:51:00 -
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu Ersen Martin 44 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski milli oyuncu Ersen Martin yaşamını yitirdi.

Aort damarı yırtılması sonucu uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren eski milli oyuncu 44 yaşında hayatını kaybetti.

Ersen Martin kimdir?

23 Mayıs 1979'da Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg altyapısında başladı. U19 takımında oynadıktan sonra A takıma yükselen Ersen, 1999 yazında Beşiktaş'a transfer olan Martin 2000/2001 sezonunu Siirt Jetpa'da kiralık geçirdi. 2001/2002 sezonunda Göztepe'ye transfer olan Ersen Martin, 2002 yazında Denizlispor'a gitti. Burada 3 sezon oynayan Ersen Martin, 2005-2006 sezonunu Ankaraspor'da geçirdi.

2006 yazında Trabzonspor'a imza atan milli futbolcu, 2007/2008 sezonunda Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. İspanya'da iki sezon geçiren Ersen Martin, Sivasspor formasıyla ülkemize geri döndü.
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Daha sonra Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'nde oynayan Ersen, 2013 yılında Eyüpspor forması giyerken kariyerini noktaladı. Ersen Martin, kulüp kariyeri boyunca 371 resmi maça çıkıp 101 gol attı, 27 de asist yaptı. 2004 yılında ilk kez milli olan Ersen, A milli formayı 3 maçta giydi ancak gol sevinci yaşayamadı.

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