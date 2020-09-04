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Aktüel Eski milli futbolcu Erdal Keser'e Almanya devlet liyakat nişanı verildi
Aktüel

Eski milli futbolcu Erdal Keser'e Almanya devlet liyakat nişanı verildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya devlet liyakat nişanına layık görülen Erdal Keser, ödülünü Hagen Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:04:07 -
Eski milli futbolcu Erdal Keser'e Almanya devlet liyakat nişanı verildi

HAGEN (AA) - Eski milli futbolcu ve teknik direktör Erdal Keser, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Almanya devlet liyakat nişanına layık görüldü.

Eski Galatasaray'lı futbolcu Keser, Hagen Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle devlet liyakat nişanını Hagen Büyükşehir Belediye Başkanı Erik Schulz'un elinden aldı.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile şehrin ileri gelen isimlerinin de hazır bulunduğu törende, Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın mesajı okundu. Steinmeier mesajında, kamu yararına yaptığı sosyal çalışmalardan dolayı devlet liyakat nişanına layık görülen Keser'i tebrik etti.

Başkonsolos Cebeci, Keser'in her iki ülke arasında hem spor alanında hem de sosyal projelerle çok önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, buradaki Türk toplumu için gurur verici örneklerin çoğalmasını diledi.

Erdal Keser, ödül töreni sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir Türk vatandaşı olarak Alman devlet liyakat nişanı almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Keser, "Hasta çocuklar için yapılan araştırmalara finansal desteklerde bulunuyoruz. Bu konuda turnuvalar düzenliyoruz. Burada toplanan paraları bu araştırmalar için kullanıyoruz. Dortmund'da birlikte oynadığım eski futbolcu arkadaşlarım ile diğer kulüplerde tanıştığımız arkadaşlarımız bana destek oluyorlar. Bu sosyal çalışmaların bana bu onursal ödülü kazandırdığı için ayrıca çok gururlu ve mutluyum." diye konuştu.

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