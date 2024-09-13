Eski Milli Basketbolcu Nur Danişmend vefat etti

Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend vefat etti. Galatasaray Kulübü, Danişmend'in ölümünü derin üzüntüyle duyururken, kendisine Allah'tan rahmet ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi. Türkiye Basketbol Federasyonu da Danişmend'in vefatını üzülerek öğrenmiş olup, merhuma rahmet ve ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün 6838 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Basketbol Takımı'nın efsane oyuncularından, kulübümüzün kurucuları arasında yer alan Emin Bülend Serdaroğlu'nun torunu ve başarılı bilim insanı Prof. Dr. Nur Danişmend'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Nur Danişmend'e Allah'tan rahmet tüm Galatasaray ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.