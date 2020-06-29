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Aktüel

Eski Milletvekili Murat Demir'den İdlib'e 6 briket ev

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:04:24 -
Eski Milletvekili Murat Demir'den İdlib'e 6 briket ev

KASTAMONU (AA) - İş adamı ve eski milletvekili Murat Demir, İdlib'e 6 briket ev yaptıracak.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına 26. dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de destek verdi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, yaptığı açıklamada, İdlib'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirtti.

Pandemi sürecinde 6 bin 500 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiklerini anlatan Açıkgöz, "6 bin 500 adet gibi rekor düzeyde gıda kolisini nasıl temin ettiysek inşallah bu kez de evsiz kalmış insanlara, briket ev yapımı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Murat Demir'in pandemi sürecinde bin adet gıda kolisi desteğinde bulunduğunu ifade eden Açıkgöz şunları söyledi:

"Sayın vekilimiz Murat Demir, bu kez de 36 bin lira tutarında verdiği destek ile 6 adet briket evin yapımı için katkıda bulundular. Büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de İçişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak briket ev kampanyasına, böylesine önemli miktarda destek veren Sayın vekilimize ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum."

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