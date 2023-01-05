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Gündem Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu
Gündem

Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, Kastamonu'nun merkez Kuzey Kent Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sonrası cenazesi morga kaldırılan Memioğlu'nun ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 15:33:00 -
Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Cenazesi morga kaldırıldı

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı

Memioğlu'nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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