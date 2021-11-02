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Ekonomi Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu
Ekonomi

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu. Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:15:00 -
Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal 20 Mart 2021'de görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilmişti.

Naci Ağbal ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.

Yeni görevi

Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda bakanlık müşavirliğine atandı. Ağbal, resmi sosyal medya hesabının bio’suna da yeni görev bilgisini ekledi.

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