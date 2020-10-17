  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı
Aktüel

Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:46:44 -
Eski Meksika Savunma Bakanı, ABD'de "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı

ANKARA (AA) - Eski Meksika Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, ABD'nin New York kentinde yargılandığı davada, "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlandı.

Savcılık, Cienfuegos hakkında hazırladığı iddianamede, eski bakanın 2012-2018'de görev yaptığı dönemde, "H-2" adı verilen uyuşturucu şebekesinin ABD'ye yasa dışı yollardan uyuşturucu madde sokmasına ve bu ticaretten elde edilen kara paranın aklamasına yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Los Angeles'ta tutuklanan 72 yaşındaki Cienfuegos'un uzaktan bağlantıyla katıldığı New York'taki duruşmada savcılık, iddialara kanıt olarak eski bakanın suç şebekesinin elebaşlarından biriyle yaptığı cep telefonu yazışmalarını gösterdi.

Savcılık, generalin rüşvet karşılığında şebekeye yönelik askeri operasyonları engellediği, onun yerine rakip suç şebekelerine yönelik operasyonlar yaptırdığı, şebeke liderlerinin hükümet ve bürokrasi içindeki yetkililerle bağlantı kurmasını sağladığını savundu.

Öte yandan, Cienfuegos'un şebeke üyelerine kendilerine yönelik adli soruşturma ve polis operasyonları hakkında önceden bilgilendirdiği, adli makamlar ve güvenlik güçleriyle iş birliği yapan tanık ve muhbirlerin kimliklerini ifşa ettiği iddia edildi.

İddianamede H-2 uyuşturucu şebekesinin ABD'de Los Angeles, Las Vegas ve Ohio kentlerinde, Minnesota, North Carolina ve New York eyaletlerinde uyuşturucu dağıtımı için hücreler kurduğu, şebeke üyelerinin Meksika'da silah kaçakçılığı, cinayet, işkence ve rüşvet gibi onlarca suç işlediği belirtildi.

Cienfuegos hakkında geçen yıl 14 Ağustos'ta New York'taki Doğu Bölge Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Eski bakan, önceki gün ailesiyle Los Angeles'a geldiğinde ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) talebi üzerine gözaltına alınmıştı.

Cienfuegos'un suçlu bulunması halinde en az 10 yıl hapisle cezalandırılması bekleniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB vitesi R'ye taktı!
Gündem

AB vitesi R'ye taktı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'hukuki haklarından' vazgeçmesini isteyen ve ambargoyla tehdit eden AB üyesi ülkeler geri adım attı. Yayımlana..
Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar
Gündem

Batı'nın Oruç Reis hazımsızlığı! Bir araya gelip Türkiye'yi suçladılar

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden Doğu Akdeniz'e gönderme kararı Avrupa Birliği ülkelerini rahatsız etti. Fransa Cumhu..
Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası
Gündem

Alay konusu oldu! Nikol Paşinyan'dan akıllara zarar Türkiye iddiası

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan akılalmaz açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin Dağlık Karabağ'da Ermenistan gü..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay