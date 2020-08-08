Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora'dan Türkiye'ye teşekkür

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın eski Başbakanı Fuad Sinyora, başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrasında gönderdikleri acil tıbbi yardım için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sinyora yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı ve Yardımcısı Fuat Oktay'ın Lübnan'ı ziyaretiyle gelen nazik, cömert, hızlı, kardeşçe ve insani girişim için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sinyora, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü nazik ve cömert yardımıyla Lübnan halkının kıymetli ve büyük bir dostu olduğunu kanıtlamıştır." değerlendirmesi yaptı.

Türkiye'den sağlık, gıda ve tıbbi yardım alanlarında yardım malzemesi geldiğini kaydeden Sinyora, ülkeye Beyrut Limanı'nın yeniden yapılandırılması için yardım teklif edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyetle resmi görüşmelerde bulunmak ve patlamanın meydana geldiği limanı ziyaret ederek AFAD ve Türk Kızılay ekiplerince yürütülen yardım çalışmalarını izlemek üzere Lübnan'a gelmişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı bildirilmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.