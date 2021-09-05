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Spor Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Spor

Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 20:51:00 -
Eski kulüp başkanı hayatını kaybetti

Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur hayatını kaybetti.

Evinde fenalaştıktan sonra özel bir hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Mamur, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mamur 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.

Mamur'un cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Kayserispor ve TFF'den baş sağlığı mesajı

Kayserispor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mamur'un vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Kulübün mesajında, "Kayserispor'umuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin mesajında ise "Yukatel Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan ve görev döneminde 2008'de Türkiye Kupası kazanılan Mamur, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Recep Mamur'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Yukatel Kayserispor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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