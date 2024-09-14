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Spor Eski Konyasporlu oyuncunun Süper Lig ekibine transferi yetişmedi! Saatlerle yarış vardı
Spor

Eski Konyasporlu oyuncunun Süper Lig ekibine transferi yetişmedi! Saatlerle yarış vardı

Yeniakit Publisher
2024-09-14 07:19:00 -
Eski Konyasporlu oyuncunun Süper Lig ekibine transferi yetişmedi! Saatlerle yarış vardı

Konyaspor'un eski oyuncusu Endri Çekici, Hatayspor ile anlaştı ancak transfer süresine yetişmedi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, transfer döneminin son saatlerine girilirken Endri Çekici ile 1 yıllık anlaşma sağlamıştı. Bonservisi elinde olan Çekiçi'nin lisansının TFF'ye yetiştirilmesi adına büyük uğraş verildi.

Ancak transfer süresi içinde gerekli işlemler yapılamadı. Geçen sezon Pendik forması giyen Arnavut oyuncu bu gelişme üzerine transfer olamadı.

27 yaşındaki oyuncu, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor forması giymişti.

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