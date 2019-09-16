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Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki "iftira" davası

Kocaeli'de başsavcıvekili ve savcı hakkında FETÖ ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Eski Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki "iftira" davası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, başsavcıvekili ve savcı hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduklarına dair asılsız ihbar mektubu yazdırdığı iddiasıyla eski Kocaeli cumhuriyet başsavcısı M.K. hakkında açılan tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Kocaeli 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Kocaeli Başsavcıvekili E.Y. ve savcı S.T. ile davalı emekli başsavcı M.K'nin avukatları katıldı.

Söz verilen davalı E.Y. ve S.T'nin avukatı Şinasi Sarı, daha önceki yazılı beyanlarını tekrar ederek, davalı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından FETÖ/PDY ve müvekkillerine karşı gerçekleştirilen eylemleri nedeniyle soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Soruşturmanın uzamış olmasının sebebini bilmediklerini ifade eden Sarı, HSK tarafından yürütülen soruşturma sonucunun beklenmesinin bu davaya herhangi bir yararı bulunmadığını belirtti.

Sarı, bu nedenle davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı avukatı Ertuğrul Gazi Akyıldız da müvekkilinin herhangi bir şekilde davacılara karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer almadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Mahkeme, HSK'ya yazı yazılarak, davalı M.K. hakkında başlatılan soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasına, bu soruşturma dosyasının onaylı bir suretinin mahkemeye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
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